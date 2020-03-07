وائل جمعة يحذر الأهلي من الأسلوب الدفاعي البحت في إياب صن داونز





و قال وائل جمعة فى تصريحات تليفزيونية: يتعين على النادي الأهلي خوض مباراة صن داونز بعيدا عن اتباع الأسلوب الدفاعي البحت لأنه سوف يتعرض للخسارة والإطاحة به من دورى أبطال إفريقيا.





وأضاف: أن الأسلوب الدفاعي البحت يمنح لاعبو صن داونز الأفضلية والسيطرة على مجريات اللقاء وتهديد دفاعات الأهلي على مدار الـ 90 دقيقة وتلقى شباكه المزيد من الأهداف.





لفت إلى أن الأهلي يجب أن يسجل هدفا مبكرا فى مرمى صن داونز لتصدير الضغط النفسي إلى لاعبو المنافس يعقبها اللعب بهدوء واتزان دفاعى لإمتصاص حماس المنافس وحسم التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وجاء تشكيل الأهلي في إياب صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمود متولي – جيرالدو – جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.















حذر وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي السابق، المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر من إتباع الأسلوب الدفاعي البحت فى إياب صن داونز الجنوب إفريقي المقرر انطلاقه بعد قليل في بريتوريا.