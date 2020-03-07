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أخبار البلد

سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير

السبت 07/مارس/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

شهد وزيرا القوى العاملة محمد سعفان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، مراسم توقيع 3 بروتوكولات للمبادرات التى أطلقتها مؤسسة صناع الخير، المبادرة الأولى "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب، والثانية "لمسة خير" لعلاج مرضى الأمراض القلبية، والمبادرة الثالثة "طاقة نور" لعلاج مرضى الشبكية.


 حضر التوقيع محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق، ونخبة من كبار الفنانين والرياضين والشخصيات العامة، وقيادات وخبراء العمل الأهلي وممثلي الجمعيات والمؤسسات التنموية.


كما قام الوزيران بتكريم سفراء مؤسسة صناع الخير من العلماء والفنانين والرياضيين من ضمنهم الفنانة بشرى والكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى،  والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ، جاء ذلك على هامش إطلاق المؤتمر السنوى لمؤسسة صناع الخير .

سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
سعفان والقباج يشهدان توقيع 3 بروتوكولات لمؤسسة صناع الخير
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