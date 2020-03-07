مستقبل وطن ينظم يوماً رياضياً اجتماعياً ترفيهياً في مركز المنيا

نظّم حزب مستقبل وطن ، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا، يومًا رياضيًا ترفيهيًا ثقافيًا اجتماعيًا.





أقيمت فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بتنظيم من أمانة شباب مركز المنيا ، على ملاعب قرية بني أحمد الغربية ، تحت إشراف عاطف عمر أمين الحزب بمركز المنيا ، وطارق سعد ابو الليل أمين الشباب ، وبمشاركة جميع قرى المجلس القروى ، وبحضور الأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة شباب المركز ، وأعضاء الحزب وأمناء الشباب المرشحين لتولى الأمانة بقرى المجلس القروي، ومئات المواطنين .



