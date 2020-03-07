AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مستقبل وطن ينظم يوماً رياضياً اجتماعياً ترفيهياً في مركز المنيا

السبت 07/مارس/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
نظّم حزب مستقبل وطن ، برئاسة المهندس أشرف رشاد  الشريف، رئيس الحزب، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا، يومًا رياضيًا ترفيهيًا ثقافيًا اجتماعيًا.

أقيمت فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي بتنظيم من أمانة شباب مركز المنيا ، على ملاعب قرية بني أحمد الغربية ، تحت إشراف عاطف عمر أمين الحزب بمركز المنيا ، وطارق سعد ابو الليل أمين الشباب ، وبمشاركة جميع قرى المجلس القروى ، وبحضور الأمناء المساعدين ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمركز ، وأعضاء هيئة مكتب أمانة شباب المركز ، وأعضاء الحزب وأمناء الشباب المرشحين لتولى الأمانة بقرى المجلس القروي، ومئات المواطنين .

واشتملت فعاليات اليوم على إجراء مسابقات رياضية وثقافية وفكرية وأنشطة ترفيهية ، وعقد ندوة توعوية عن التسامح ونبذ التعصب، ولقاءات حول المواطنة وقبول الأخر ، الى جانب تنظيم مسابقات رياضية بين فرق الوحدات الحزبية بتلك القرى ، وتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية والثقافية الى جانب تكريم بعض رموز العمل الاجتماعي والتطوعي المشاركين في تلك الفعاليات.
Advertisements

ترشيحاتنا

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك بورنموث.. فيديو

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. فيديو

قرار عاجل من الدستورية بخصوص مدة الخدمة العسكرية والوطنية

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهدد الأرواح بانتشار الفيروسات.. تلال القمامة تحاصر شوارع الوسطاني بدمياط

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء