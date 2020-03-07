جثة في مغارة.. تحقيقات موسعة لكشف غموض مصرع شاب في جبال كرداسة

تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور علي جثة شاب داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة.





وطلبت النيابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة بعد ما توصلت التحريات الأولية لهوية المجني عليه حيث طلبت التحري عن مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.





وقرّرت النيابة استدعاء أسرة الشاب بعد تحديد محل إقامته، لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأشارت التحقيقات الأولية أن بداية الكشف عن الحادث كان ببلاغ لمركز شرطة كرداسة من الأهالي بالعثور علي جثة شاب داخل مغارة بجبل أبو رواش.





انتقلت علي الفور قوات الأمن برئاسة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة الشاب لا يوجد به إصابات ظاهرية.





أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب وتحديد أسباب الوفاة.