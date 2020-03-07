دولة عربية الأعلى عالميا في رواتب الموظفين.. تعرف عليها

أصبحت دبي بالمركز الـ13 عالميًا من حيث متوسط الدخل السنوي للموظفين، وذلك بعد تفوقها على مدينة دبلن الايرلندية وستوكهولم وأوكلاند وهونغ كونغ وبرلين وباريس، وذلك بحسب دراسة أعدها موقع "ماي باجيج دوت كوم" لبيانات السفر.

ويعتبر متوسط الرواتب في دبي 25.92 ألف جنيه إسترليني 33.71 ألف دولار بينما يبلغ عدد أيام الإجازات السنوية 32 يومًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة الخليج.

ويوضح التقرير العوامل التي جعلت دبي مدينة جاذبة للعمالة الماهرة حول العالم، حيث تتميز المدينة دد أيام العطلة السنوية وأيام العطل الرسمية مدفوعة الأجر، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية المعتادة.

وتشمل العوامل الأخرى، كلفة العيش من الإيجار إلى مدفوعات الرهن العقاري والفواتير الأخرى، بالإضافة إلى كلفة الطعام والملابس والترفيه.

فيما تصدرت جنيف التصنيف العالمي من حيث متوسط الدخل ، حيث بلغ متوسط الرواتب اك (64.45 ألف دولار)، تلتها نيويورك في المركز الثاني بـ 61.03 ألف دولار، ثم لوس أنجلوس بـ 52.51 ألف دولار.