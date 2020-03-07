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أخبار البلد

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن إيبارشية سيدني من الأنبا تادرس

السبت 07/مارس/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والمشرف على إيبارشية سيدني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس ناقش مع نيافة الأنبا تادرس أمور الخدمة في إيبارشية سيدني، واطلع على تقرير عنها.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن ومعه ٢٥٠ من شباب وشابات الإيبارشية، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشهد البابا تواضروس الثاني، الاحتفال بمرو 35 عاما على عودة انعقاد اجتماع أسرة الأنبا أرسانيوس بكليتي علوم وتربية، التابعة للأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

حضر الحفل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، وبمشاركة آباء الكنيسة وأعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، ووزيرتي البحث العلمي السابقتين الدكتورة فينيس كامل جودة، والدكتورة نادية زخاري، وعدد من الشخصيات العامة.

بدأ الحفل باستقبال قداسة البابا بعرض كشفي لفريق الكشافة، حاملين الأعلام والطبول، وقام قداسته برفع الستار عن اللوحة التذكارية للحفل والتي قام قداسته بالتوقيع عليها، بجانب إلتقطت بعض الصور التذكارية، كما قام قداسته بعمل جولة تفقد فيها معرضًا يضم كتاب كبير يحمل في طياته تاريخ الاجتماع بالصور، المعرض ضم أيضًا العديد من إصدارات مجلة الاجتماع منذ تأسيسه.
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