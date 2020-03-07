سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة





طريقة عمل الكنافة بالقشطة





كنافة مفتتة

زبدة

3 ملعقة كبيرة نشا

كوب لبن

ملعقة صغيرة ماء زهر

فول سودانى

جوز هند

شربات





طريقة عمل الكنافة بالقشطة:





سيحى الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط فى صينية.

من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والزبد.

ضيفي إلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن.

افردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلًا على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

رصى طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه.

أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند.





طريقة عمل الكنافة بالقشطة





½ كوب سمن

ملعقتان كبيرتان سكر ناعم

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز





مكونات القشطة

كيلو لبن

4 ملاعق كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة كريم شانتيه

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقتان كبيرتان من السكر

رشة فانيليا





طريقة عمل الكنافة بالقشطة

ضعي السمن وعسل الجلوكوز على نار هادئة حتى يذوب الخليط، ثم ضيفي الكنافة والسكر وقلبي حتى يتجانس الخليط واطفئي النار.

ضعي كل مكونات القشطة في وعاء وقلبيهم جيدًا ثم ضعيهم على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى الغليان.

ضعي مكونات الشربات على نار واتركيها حتى الغليان ثم اتركيها حتى تبرد.

في صينية مدهونة ضعي نصف كمية الكنافة وضعي فوقها طبقة من القشطة، ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة، واادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، و اخرجي الصينية من الفرن بعد أن تنضج ووزعي عليها الشربات.





طريقة عمل الكنافة بالموز

1/2 كيلو كنافه

4معالق كاستر

كوب سمنه

2 معلقه سكر بودره

2 كوب سكر

1 ونصف كوب ماء

1ونصف كوب لبن

موز للتزيين

رشه فانيليا

1/2 ليمونه





طريقة تحضير الكنافة بالموز





لعمل الكنافه نقوم لتقطيع الكنافه الى قطع صغيره ثم نضيف 2 من معلقه سكر البودره ثم نضيف كوب من السمنه ونقلبهم مع بعض و فى صنيه مدهونه سمن نحط في الفرن على درجه حراره متوسطه ثم ترفع على الشوايه ليحمر الكنافه

لعمل الشربات نحط كوب ونصف من السكر على كوب ونصف من الماء الى ان يغلوا ونرشه من الفانيليا و عصره ليمون حتى يصبح قوامه متماسك ثم نحطه على الكنافه بعد تسويه ونغطيها

لعمل الكاستر ندوب الكاستر مع اللبن ثم نحطه على النار حتى يصبح قوامه متناسب ثم نضيف سكر على حسب الرغبه

و بعد تسويه الكنافه نحط طبقه من الكاستر ثم طبقه من الموز وتقدم بالهنا والشفا









طريقة عمل الكنافة النابلسية





مقادير الكنافة النابلسية

كنافة سمن فستق مجروش جبن عكاوي بدون ملح مبشور لبن نشا سكر شربات خفيف

-مقادير شربات ماء زهر ايس كريم مستكة

طريقة التحضير: تخلط الكنافة مع السمن جيدًا ثم يكبس نصف الكمية في صينية فرن. على النار يخلط اللبن والنشا والسكر مع التقليب جيدًا حتى يثقل القوام ثم ترفع من على النار. يضاف الجبن لخليط المهلبية ويقلب جيدًا ثم يضاف المحتوى فوق الكنافة في صينية فرن -مدهونة بالسمن- ويوزع جيدًا مع مراعاة عدم وصول الحشوة للأطراف. تضاف الطبقة الاخرى من الكنافة وتكبس الصينية جيدًا ثم تسوى بالفرن. تيقى بالشربات المحلى بماء الزهر فور خروجها من الفرن ثم تقدم مع آيس كريم المستكة ومزينة بالفستق.







طريقة عمل الكنافة المحشية بالمانجو





½ كيلو كنافه 6 معالق كبار كريم شانتيه خام مانجو متقطعه موز متقطع شربات الكنافه سمن سكر بودرة

طريقة تحضير الكنافة المحشية بالمانجو اجمد الكنافه في الفريزر وبعد ما اجمدها افتتها واحمرها في سمن وارش عليها سكر بودرة

بعد ما تتحمر وتبرد احط عليها الشربات الا هو (كوب ونصف سكر على ٢كوب ماء)

اجهزه كريم شانتيه اخفقه واقطع المانجو والموز

طريقة عمل الكنافة صوابع المبرومة

مقادير عمل الكنافة صوابع المبرومة :

نصف كيلو كنافة مبرومة

نصف كوب من السمن

مكسرات مجروشة بدون سكر

شربات الحلوي الشرقية





طريقة عمل الكنافة صوابع المبرومة :





- تؤخذ خصلة من الكنافة المبرومة وتفرد علي المنضدة وترتب ويساوا سمكها تماما .

- توضع طبقة مرتفعة قليلا من الحشو بوسط الخصلة .

- تثبت اليد اليسري علي طرف الصلة الايسر ويبدأ لف الخصلة باحتراس من الطرف الايمن باليد اليمني مع ملاحظة عدم تحريك اليد اليسري بتاتا حتي يتم لف خصلة الكنافة .

- تلف الخصلة الملفوفة حول بعضها باليد اليمني وتوضع وسط صينية مدهونة جيدا بالسمن ( شكل ثعبان ملفوف ) .

- تكرر العملية مع خصلة اخري وتلف حول الخصلة الاولي الملفوفة وهكذا حتي ينتهي المقدار وتمتلأ الصينية .

- يسيح مقدار السمن ويصب علي الكنافة وخبز في فرن متوسط الحرارة حتي يحمر لونها .

- تصفي من السمن الزائد ثم تسقي بالشربات البارد و تترك حتي تبرد تماما .









مقادير الكنافة

كنافة

سمـنة

سكر

بودرة

مكسرات

زبيب

شربات





طريقة تحضير كنافة عش العصفور:

رشى السكر البودرة والسمنة المذابة على الكنافة ورصيها فى صينية الفرن.

ادخليها الفرن حتى تحمر من كل الاتجاهات ثم ارفعيها من الفرن.

اسقى الكنافة بالشربات ثم زينيها بالمكسرات والزبيب بالهنا











