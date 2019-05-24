طريقة عمل كنافة بالقشطة

تتمتع الكنافة بمذاق شهي لا مثيل له، ما جعل الطهاة يبتكرون أصناف أطباق عديدة متنوعة كان أشهرها الكنافة بالقشطة التي تعد من أشهى الحلويات.



ونقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج "على قد الإيد".



مقادير الكنافة بالقشطة:

كنافة مفتتة

زبدة

كوب لبن

3 ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ماء زهر

فول سودانى مجروش

جوز هند

شربات



طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

* سيحى الزبدة وقلبيها مع الكنافة المفتتة وإفردي نصف الخليط فى صينية.

* من الممكن إضافة القليل من السكر البودرة وتقليبها مع الكنافة والزبد.

* ضيفي إلى اللبن المغلى على النار النشا المذاب فى القليل من اللبن.

* إفردى خليط المهلبية بعد أن يبرد قليلًا على الكنافة مع الفول السودانى المجروش وجوز الهند.

* رصى طبقة أخرى من الكنافة والسمن وساوى الوجه.

* أدخلى الصينية الفرن حتى تمام النضج ثم اسقيها بالشربات وزينى الوجه بالمهلبية والفول السودانى المجروش وجوز الهند.

