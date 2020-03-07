دينية البرلمان: نؤيد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن من فيروس كورونا

أشاد النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان بمطلب النائب شريف الوردانى بإلغاء موالد كبار الشيوخ وآل البيت للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه لايتحفظ على أى إجراء إحترازى يتم إتخاذه للحفاظ على صحة المواطن المصرى من فيروس كورونا.





وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السعودية أوقفت العمرة لفترة مؤقتة بسبب فيروس كورونا ، ومنعت الطواف فى صحن الكعبة للمعتمرين وغير المعتمرين لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.



