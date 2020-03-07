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برلمان

دينية البرلمان: نؤيد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن من فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 06:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
أشاد النائب عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان بمطلب النائب شريف الوردانى بإلغاء موالد كبار الشيوخ وآل البيت للوقاية من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه لايتحفظ على أى إجراء إحترازى يتم إتخاذه للحفاظ على صحة المواطن المصرى من فيروس كورونا.

وأكد حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السعودية أوقفت العمرة لفترة مؤقتة بسبب فيروس كورونا ، ومنعت الطواف فى صحن الكعبة للمعتمرين وغير المعتمرين لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

وكان الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، دعا وسائل الإعلام، للتركيز على دور التوعية وتوجيه أفراد المجتمع المصري، بتوفير أدوات التعقيم اللازمة للحد من نقل الفيروسات، مطالبا بإلغاء المناسبات التي يتجمع فيها أعداد كبيرة من المواطنين، مثل موالد كبار الشيوخ وآل البيت، للحفاظ على حياة المصريين.

وأشاد الورداني في بيان له، بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بوضع معقم للأيدي على أبواب قاعة المؤتمرات، لمواجهة الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص، مطالبًا جميع المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومؤسسات العمل أيضًا، بمحافظات مصر المختلفة، بتعميم الفكرة، داخل الفصول والمدراجات الدراسية لحماية أبنائنا من أي وباء.

وأكد النائب، خطورة فيروس كورونا، خاصة بعد البيانات والإحصاءات الرسمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس.
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