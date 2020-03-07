عبد المحسن سلامة يكشف مراحل تطور طباعة الصحف فى مصر

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،إن "مؤسسة الأهرام" ثانى أقدم مؤسسة صحفية فى العالم.





وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال حواره مع برنامج "مانشيت" تقديم الاعلامية رانيا هاشم المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"،أنه لا يسبق مؤسسة الأهرام عالميا إلا "نيويورك تايمز"، حيث صدر أول عدد للأخيرة عام 1875، بينما صدر العدد الأول عن مؤسسة الأهرام عام 1876.





وتابع عبد المحسن سلامة، تطورت الطباعة خلال الـ 144 سنة "عمر مؤسسة الأهرام "بطريقة مذهلة ومتطورة للغاية، ويحدث تطورها بناء على التقدم التكنولوجى.









وكان قد كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن أشهر خطأ صحفي تسبب في غضب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو مانشيت "القبض على السفاح عبد الناصر في باكستان".



