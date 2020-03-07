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عبد المحسن سلامة يكشف مراحل تطور طباعة الصحف فى مصر

السبت 07/مارس/2020 - 07:52 م
طباعة الصحف فى مصر
طباعة الصحف فى مصر
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أسامة علي
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،إن "مؤسسة الأهرام" ثانى أقدم مؤسسة صحفية فى العالم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام خلال حواره مع برنامج "مانشيت" تقديم الاعلامية رانيا هاشم المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"،أنه لا يسبق مؤسسة الأهرام عالميا إلا "نيويورك تايمز"، حيث صدر أول عدد للأخيرة عام 1875، بينما صدر العدد الأول عن مؤسسة الأهرام عام 1876.

وتابع عبد المحسن سلامة، تطورت الطباعة خلال الـ 144 سنة "عمر مؤسسة الأهرام "بطريقة مذهلة ومتطورة للغاية، ويحدث تطورها بناء على التقدم التكنولوجى.


وكان قد كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن أشهر خطأ صحفي تسبب في غضب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو مانشيت "القبض على السفاح عبد الناصر في باكستان".

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وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن الستينات شهدت خطأ صحفيا كبيرا وقال عنه الرئيس أنه بقصد، وقيل أيضا أنه بدون قصد، مشير إلى أن الخطأ حدث في الستينات وكان وقتها عبد الناصر فى زيارة لباكستان و تزامن مع الزيارة القبض على "سفاح" فكتب المانشيت "القبض على السفاح عبد الناصر في باكستان" بدون فواصل بينهما.

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