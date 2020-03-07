إفريقيا تحت السيطرة.. 10×15.. التاريخ يعيد أمجاد الأهلي والزمالك إلى عرش إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة أمس في رادس بهدف دون رد.
ولم تمر سوي ساعات قليلة حتي تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي التأهل الي دور نصف النهائي عقب الإطاحة بفريق صن داونز من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة ٣-١ في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة
وتأهل قطبا الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، إلي دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم كافة الظروف التي تعرض لها الفريقان من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل .
ولأول مرة منذ "15" عاما يصعد قطبي الكرة المصرية الي دور النصف النهائي منذ عام "2005"، في البطولة الافريقية التي توج بها النادي الاهلي على حساب نظيره النجم الساحلي
وفيما يلي نرصد لكم النتائج التاريخية لقطبي الكرة المصرية "الأهلي- الزمالك"، عقب تأهلي الي دور النصف النهائي من بطولة دوري إفريقيا في تلك النسخة .
الزمالك في إفريقيا
سجل فريق الزمالك الحضور العاشر في بطولة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الاطاحة بنظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.
"2016" ،هي أخري مرة تواجد بها فريق الزمالك في دور النصف النهائي على حساب نظيره أنيمبا النيجيري.
استطاع الفريق الاول بنادي الزمالك الصعود الي دور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في عام :" 2002، 14996، 1994، 1993، 1986، 1985،1984، 2005، 2016، 2020".
ونجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسعم مرات سابقة الي الوصول الي نصف النهائي والوصل الي النهائي في 7 مناسبات فقط واستطاع أن يحقق اللقب خمسة مرات .
وتأمل جماهير القلعة البيضاء في الوصول الي دور النهائي عقب تحقيق الفوز علي كل من :" شبية القبائل الجزائري عام "1984"، كانون ياوندي الكاميروني "1986"،ستيشزي ستورز النيجير "1993"، نكانا رد ديفاز الزامبي "1994"،الصفاقسي التونسي "1996"، مازيمبي الكونغولي "2002"،الوداد المغربي"2016"، ليصبح تاريخا في الكرة الإفريقية علي مدار التاريخ .
الأهلي في إفريقيا
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