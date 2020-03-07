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رياضة

إفريقيا تحت السيطرة.. 10×15.. التاريخ يعيد أمجاد الأهلي والزمالك إلى عرش إفريقيا

السبت 07/مارس/2020 - 08:07 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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حسام الحارتي
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف والخسارة أمس في رادس بهدف دون رد.

ولم تمر سوي ساعات قليلة حتي تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي التأهل الي دور نصف النهائي عقب الإطاحة بفريق صن داونز من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة ٣-١ في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة

وتأهل قطبا الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، إلي دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم كافة الظروف التي تعرض لها الفريقان من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل .


ولأول مرة منذ "15" عاما يصعد قطبي الكرة المصرية الي دور النصف النهائي منذ عام "2005"، في البطولة الافريقية التي توج بها النادي الاهلي على حساب نظيره النجم الساحلي 



وفيما يلي نرصد لكم النتائج التاريخية لقطبي الكرة المصرية "الأهلي- الزمالك"، عقب تأهلي الي دور النصف النهائي من بطولة دوري إفريقيا في تلك النسخة .


الزمالك في إفريقيا 


سجل فريق الزمالك الحضور العاشر في بطولة دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الاطاحة بنظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.


"2016" ،هي أخري مرة تواجد بها فريق الزمالك في دور النصف النهائي على حساب نظيره أنيمبا النيجيري.


استطاع الفريق الاول بنادي الزمالك الصعود الي دور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا في عام :" 2002، 14996، 1994، 1993، 1986، 1985،1984، 2005، 2016، 2020".


ونجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسعم مرات سابقة الي الوصول الي نصف النهائي والوصل الي النهائي في 7 مناسبات فقط واستطاع أن يحقق اللقب خمسة مرات .


وتأمل جماهير القلعة البيضاء في الوصول الي دور النهائي عقب تحقيق الفوز علي كل من :" شبية القبائل الجزائري عام "1984"، كانون ياوندي الكاميروني "1986"،ستيشزي ستورز النيجير "1993"، نكانا رد ديفاز الزامبي "1994"،الصفاقسي التونسي "1996"، مازيمبي الكونغولي "2002"،الوداد المغربي"2016"، ليصبح تاريخا في الكرة الإفريقية علي مدار التاريخ .


الأهلي في إفريقيا

لتقى الأهلي فرق جنوب إفريقيا في ٢٣ مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية.

الفوز كان حليف الأهلي في عشر مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة سبع مباريات، فيما خسر ست مباريات.

التقى الأهلي ٧ فرق من جنوب إفريقيا، أبرزها صن داونز، الذي التقى الأهلي في ثماني مواجهات جميعها بدوري الأبطال، وكان الفوز حليف الأهلي في أربع مباريات، وفرض التعادل نفسه على نتيجة ثلاثة لقاءات، وفاز صن داونز في مباراة وحيدة.


والتقى الأهلي فريق أورلاندو بيراتس في ست مواجهات، منها أربع مباريات في دوري الأبطال، ومباراتان في الكونفدرالية، وفاز في مباراة وتعادل في مواجهتين، وخسر ثلاث مباريات.


ثالث الفرق التي واجهت الأهلي هي أياكس كيب تاون في مواجهتين، حيث فاز الأهلي في مباراة وتعادل في الثانية.

وظهر اسم بلاتينيوم ستارز من جنوب إفريقيا في مواجهتين أمام الأهلي، الذي فاز بمباراة وخسر الثانية في دوري الأبطال.

فريق سوبر سبورت كان له مواجهتان أمام الأهلي، فاز في واحدة وخسر الثانية، ثم بيديفست في مواجهتين، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في الثانية بدوري الأبطال، فيما التقى كايزر تشيفز في مواجهة واحدة في بطولة السوبر الإفريقي.

على مدى مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا ٣٠ مرة، بينما استقبلت شباكه ٢٢ هدفًا.

تمكن ١٨ لاعبًا من الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا، والبداية كانت لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي، الذي نجح في تسجيل أول أهداف القلعة الحمراء في شباك فرق جنوب إفريقيا، فيما يعد علي معلول ظهير أيسر الأهلي الحالي صاحب آخر الأهداف.

ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.

نجح الأهلي في التسجيل أمام فرق جنوب إفريقيا على مدى ١٦ مباراة، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في ١٢ مباراة.

يعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا في مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا، بعدما سجل وجوده في ١٤ مباراة
.

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