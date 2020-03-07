ياسمين الخطيب تخضع لعملية جراحية .. تفاصيل

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن خضوعها الى عملية جراحية فى قدمها اليسرى.

وقالت ياسمين : "أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي.. الحمد لله أنا الآن بخير. أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى، أخبروني أنها عملية بسيطة، وقد كانت".

واضافت ياسمين قائلة : "لكن ما عانيته من آلام بعد إنسحاب تأثير البنج، يتضائل أمامه كل هم.. ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه، المُتجلّية في جزع الأحبة، وشهامة الجدعان من الأصدقاء وهم كثر".

وتشارك حاليا ياسمين الخطيب فى فيلم "2 طلعت حرب" الذى يقوم ببطولته عمرو سعد وعبير صبرى وتاليف واخراج مجدى احمد على.