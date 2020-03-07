رسميًا .. البرازيل تلغي مباراتها مع منتخب مصر الأوليمبي في الإمارات

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن عن اتفاقه علي خوض مباراتين وديتين للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخبي مصر والسعودية العربية أو كوريا الجنوبية في دولة الإمارات خلال يومى 23 و29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي مارس المقبل.



