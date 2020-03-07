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رياضة

الكرة السعودية .. النصر يفتقد نجمه البرازيلي أمام الرائد

السبت 07/مارس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، الفوز على ضيفه النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين السعودي.

وبات في حكم المؤكد غياب البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، عن مواجهة الرائد ضمن منافسات المرحلة الـ22 ثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتلقى بيتروس إنذارا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الفيصلي (2-3) بالمرحلة الـ21 من مسابقة الدوري، ليغيب عن مواجهة الرائد؛ بسبب تراكم البطاقات، بعدما وصل رصيده من البطاقات إلى 3.

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كان بيتروس سجل هدف التقدم للنصر في شباك الفيصلي، قبل أن يقلب الفيصلي النتيجة لصالحه ويفوز (3-2).

ويحتل النصر، المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي بـ42 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.
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