الإرهابية تثير الفزع بين الناس.. تسجيلات مفبركة عن تفشي فيروس كورونا في مصر

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الإعلام التابع لجماعة الإخوان الإرهابية يصر على إثارة الفزع بين الناس، ليشعرك أن هناك آلاف المصابين في مصر بفيروس كورونا.





وقال « الباز»، خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع عبر فضائية «المحور»: « يصطنعون التسجيلات الصوتية، ويروجوها في قنواتهم، يقولك فيديوهات متداولة، وسمعناهم بيقولوا، ومتعرفش مين اللي بيقول».





وعرض «الباز» تسجيلاً صوتياً، نشره الإخواني هشام عبدالله على الشرق، لسيدة تزعم أنها طبيبة في مستشفى قصر العيني، وتدعي إصابة 100 حالة بفيروس كورونا لكن الوزارة رافضة تشخيصها، كما زعمت وفاة 45 حالة بالفيروس داخل القاهرة فقط.





وردد: «هكذا يحاول الإخوان استغلال أزمة فيروس كورونا لإثارة الفزع، فهم لا يفوتون أي فرصة للإضرار بمصر».









وأشار الباز إلى أن الدولة لا تتعامل مع فيروس كورونا بفزع وارتباك، لكن تتعامل بثبات وتدير ملفاتها وأزماتها الأخرى على كافة الأصعدة.





وأوضح الباز، أن الدولة والإعلام لا يمكنهما أن يخفيا أي شيء في أزمة كورونا، موضحا أنه لو أن هناك خطرا تتعرض له الدولة، فكلنا شركاء في هذا الأمر ويجب توضيح هذه الأمور للناس، وليس من مصلحة أحد أن يخفي أي شيء عن فيروس كورونا.





ونوه الباز إلى أن فيروس كورونا شل أركان بعض الدول في الوقت الذي تتعامل فيه مصر بثبات كبير.