وزيرة الصحة: إجمالي الحالات المصابة بالباخرة 45 حالة بينهم 19 أجنبيًا.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، أن جميع حالات مركب الأقصر كانت بسبب مواطنة أمريكية من أصل تايواني.





وأضافت «هالة زايد» خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير السياحة، أن إجمالي الحالات المصابة بالباخرة 45 حالة بينهم 19 أجنبيًا، مشيرة إلى أن مصر بدأت تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالمطارات منذ 7 يناير الماضي.





أشارت وزيرة الصحة السكان إلى أنه جاء تقرير من دول بان هناك إصابات وصلت لبعض الدول الأجنبية بأن مصدرها مركب نيلية، وتم على الفوز عمل تقصي واتخاذ كافة الإجراءات وأخذ عينات، وجميع الحالات تؤكد أن وراءها مواطنة أمريكية من أصل تايواني، وتم أخذ عينات من 171 من العاملين بالمركب .





ونوّهت «هالة زايد» إلى أن الإجراءات التي اتخذت يتم نقلهم إلى العزل لمدة 14 يومًا للمتابعة حتى تثبت سلبيتهم، وبالنسبة لـ 45 حالة لا تظهر عليهم أي أعراض.





وكانت قد أكدت «هالة زايد» أنه لن يوجد دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا، لافتة إلى أنه منذ إعلان الفيروس قمنا بتشديد الإجراءات على المطارات والحجر الصحي والمزارات السياحية.

وأضافت «هالة زايد» أن مصر بها 3 حالات فقط مصابون بـ فيروس كورونا وهم الصيني وتم علاجه والحالة الثانية لـ كندي وحالته قربت على الشفاء والحالة الثالثة لمصري وحالته في تحسن.

وأشارت «هالة زايد» إلى أن مصر أول دولة اكتشفت حالة مصاب بالفيروس ليست عليها أى أعراض إصابة لافتة إلى أن مصر اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة الفيروس.

وتابعت «هالة زايد» :" قمنا بالتحليل لـ 171 كانوا على الباخرة التي كشفنا عنها امس وأظهرت النتائج أن 11 حالة ظهرت سلبية من 12 و33 إيجابية من 45 حالة سيتم نقلهم للحجر الصحي".





وأوضحت «هالة زايد» أنه تمت التحاليل على 12 شخصاً 11 منهم النتيجة سلبية، ثم 33 حالة إيجابي جميعهم حاملين ولا يوجد عليهم أي أعراض، و45 حالة لهم علاقة بالمركب جميعهم لا يوجد عليهم أي أعراض.



