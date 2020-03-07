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تعليق قوي من خالد أبو بكر بعد تأهل الاهلى والزمالك لنصف نهائى دورى الابطال

السبت 07/مارس/2020 - 10:26 م
خالد ابوبكر
خالد ابوبكر
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حمزة شعيب
هنأ المحامي والاعلامي، خالد أبو بكر،  قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك، بعد وصولهما لنصف نهائي دوري الابطال الافريقى 2020، مضيفًا :"أتمنى أن تكون البطولة أهلاوية".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON E"،  إن السمعة المصرية في إفريقيا كبيرة،  وكل فرق القارة تخشى الأهلى والزمالك، مضيفًا :"إن شاء الله نستمتع بالبطولة، وإن شاء الله كالعادة الأهلى يفوز بها".


وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، إستاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا .
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