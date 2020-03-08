يعود نسبه للرسول .. من هو الشيخ ريحان صاحب أشهر شوارع وسط البلد

بين شارعي الفلكي، وقصر العيني بوسط القاهرة، يعد من أشهر شوارع منطقة وسط البلد، يمر به الآلاف يوميا دون أي يعرفوا من هو صاحبه، إنه شارع الشيخ ريحان .. فماذا تعرف عنه؟.





مجمع التحرير

شارع الشيخ ريحان هو الشارع الممتد من خلف مجمع التحرير حتى تقاطعه مع شارع بورسعيد مرورا بميدان عابدين ومقر وزارة الداخلية القديم ويقع به مسجد صغير به مقام منسوب للشيخ ريحان.





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القصور الملكية

يمتد الشارع حوالى 1700 مترًا ، ويجمع بين نقيضين فهو يضم بذخ وضخامة واتساع وتنظيم القصور والمنشآت الملكية، و ضيق وعشوائية وازدحام المحلات والدور الفقيرة.





نسب الرسول

أمنا عن الشيخ ريحان فهو أحد الأولياء الصالحين الذين عاشوا بالمنطقة، ويعود نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب والرسول عليه الصلاة والسلام.





ويمتد النسب كالآتي : السيد ريحان بن يوسف بن سعادة بن محمد المنيع الشهير بفريج العو بن جعفر الدلجاوي المغربي بن شرف الدين يعقوب بن عبد المحسن بن عبد البر بن محمد وجيه الدين بن موسي بن حماد بن أبي اليعقوب المنصوري بن تركي بن قرشلة بن أحمد بن علي بن موسي بن يونس بن عبد الله بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل المحض بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب، والإمام الحسن السبط هو ابن السيدة فاطمة الزهراء ابنة سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.





السلطان حسين

تم تغيير اسم الشارع باسم السلطان حسين بعد وفاة السلطان حسين كامل عام 1917م، ابن الخديوى إسماعيل، غير أنه لم يهنأ بهذا التخليد طويلًا، فبعد ثورة يوليو أطيح به من عرش الشارع ليعود إليه الشيخ ريحان على عرشه مرة آخرى.





وإلى الآن يأتي أحفاد الشيخ ريحان لزيارة مقامه ومعروفون باسم الريحانية.





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