خسارة شباب بلوزداد المتصدر.. اِعرف أبرز نتائج الدوري الجزائري اليوم

سقط شباب بلوزداد، متصدر الدوري الجزائري، في فخ التعادل أمام مضيفه أولمبي الشلف (2-2) اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ21 من البطولة.





تقدم خير الدين بن عمران لفريق أولمبي الشلف في الدقيقة 42، قبل أن يسجل أمير سعيود هدف التعادل لبلوزداد في الدقيقة 60، ثم أضاف شمس الدين نساخ الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يعدل فوزي بن هملة النتيجة لأولمبي الشلف في الدقيقة 70.





ورفع شباب بلوزداد، رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع أولمبي الشلف رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ11.





وفي مباراة أخرى، فاز جمعية عين مليلة على نجم مقرة (1-0). سجل شريف صيام هدف المباراة الوحيد لعين مليلة في الدقيقة 86.





ورفع عين مليلة رصيده لـ 29 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد نجم مقرة عند 19 نقطة في المركز الـ16 والأخير.





وفاز نصر حسين داي على ضيفه النادي القسنطيني (1-0). سجل عماد الدين عزي هدف المباراة الوحيد لنصر حسين داي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





ورفع حسين داي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد النادي القسنطيني عند 31 نقطة في المركز الخامس.





وتعادل فريق مولودية وهران مع ضيفه شبيبة الساورة (1-1).





تقدم شبيبة الساورة عن طريق عبد الجليل سعد في الدقيقة في الدقيقة 48، قبل أن يدرك وهران التعادل عن طريق زكرياء منصوري في الدقيقة في الدقيقة 78.





ورفع وهران رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع شبيبة الساورة رصيده إلى نفس الرصيد من النقاط في المركز السابع، مع تفوق وهران بفارق الأهداف.





وتعادل بارادو مع ضيفه اتحاد الجزائر (1-1).





تقدم اتحاد الجزائر عن طريق عبد الكريم زواري في الدقيقة 85، قبل أن يدرك بارادو التعادل عبر لاعبه يسرى بوزوق في الدقيقة 95.





ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع بارادو رصيده إلى الرصيد ذاته من النقاط في المركز التاسع.