تعرف على مواصفات وموعد إصدار هاتف iPhone 12 Pro الجديد

لا شك أن الجميع من محبى هواتف أيفون ينتظرون بفارغ الصبر، هاتف أيفون الجديد، خاصة بعد تأثر إنتاج شركة أبل بسبب فيروس كورونا التى اضطرها إلى غلق مصانعها في الصين أكثر من مرة، والتى تقوم بتصنيع أجزاء مهمة جدا من هواتف أيفون.
وتتوالى التسريبات عن هاتف أيفون الجديد، ونشر مسرب أبل الشهير على موقع تويتر والذى ينشر باسم PineLeaks أن شركة أبل تقوم على إضافة خاصية night mode أو الوضع الليلى على عدسات كاميرات هواتف أيفون القادمة والتى تشمل العدسات الأمامية و عدسات ultra wide و telephoto.
وذكر موقع Pocketnow أن أحد هواتف أيفون القادمة والذى سيكون اسمه iPhone 12 Pro سيأتى باكيرا تحتوى على مستشعر ب 64 ميجا بيكسل، وستقوم بتصنيعها شركة سونى.
وومن المحتمل أن هاتف iPhone 12 Pro سيحتوىعلى معالج من نوع بيونيك A13 والموجود في هواتف iPhone 11 و 11pro ، بالإضافة إلى أن الجسم الخارجى للهاتف سيحتوى على زجاج بلوى.
كما ذكر الموقع أيضا أن بطارية iPhone 12 Pro ستكون أكبر بحوالى 10% بحيث تكون متناسبة مع تقنية شبكة 5G، وأن الهاتف الجديد سيتميز بتحديث iOS 14 ، ومن المرجح أن تعلن شركة أبل عن موعد إصدار هاتف iPhone 12 Pro في شهر يونيو القادم.
وكان موقع MacRumors قد كشف أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، وحذر المحلل الشهير مينج كو من أن شركة أبل ستعانى من التأخير وانخفاض معدلات الأيدى العاملة في المصانع الصينية الموردة لشركة أبل.