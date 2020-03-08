تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك 24 ساعة في دوري كرة اليد

قررت لجنة مسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة اليد تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين 24 ساعة .
وجاء تأجيل المباراتين لمدة 24 ساعة لتقام يوم الجمعة المقبل بدلا من الخميس بسبب البث التليفزيوني حيث يواجه الزمالك منافسه سبورتنج في تمام الساعة الرابعة مساء ، بينما تقام مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء .
جدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد قررت تأجيل لقاءات الجولة الأخيرة بدوري المحترفين لتقام يوم 25 مارس الجارى بدلا من يوم 19، والتي تشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك .