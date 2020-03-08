كورونا يضرب المارينز.. ولايتان تسجلان أولى حالات الإصابة بالفيروس

سجلت ولايتان أمريكيتان جديدتان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وذكرت وسائل إعلام أمريكية تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورنا الجديد "كوفيد 19" في ولايتي فيرجينيا وميسوري.





وأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيرجينيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كوورنا، وقالت إن اختبارا أجري لأحد عناصر قوات المشاة البحرية "المارينز" أظهر نتائج إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا.





وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة إن عنصر المارينز عاد مؤخرا إلى الولايات المتحدة بعد مهمة عمل في الخارج، ويتقلى العلاج في مستشفى بلفوار.





كما أفادت تقارير إعلامية أن سلطات ولاية ميسوري سجلت أول حالة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لسيدة عادت للتو من إيطاليا وتخضع للحجر الصحي الذاتي.





إلى ذلك، سجلت مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا 8 إصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وصل بذلك إجمالي عدد المصابين في المقاطعة إلى 32 حالة مؤكدة، وكانت المقاطعة سجلت أول حالة إصابة في المقاطعة في 31 يناير الماضي.





كما سجلت ولاية بنسلفانيا حالتين إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقالت السلطات إن الشخصين من مقاطعة مونتجوري، وهما معزولان في الوقت الحالي في منزلهما، ووصل بذلك عدد المصابين بفيروس كوورنا في الولاية إلى 4 أشخاص.





كما أعلنت العاصمة واشنطن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العاصمة واشنطن.



