AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق يعلن غلق خمسة منافذ حدودية مع إيران بسبب الكورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق اليوم، الأحد، غلق خمسة منافذ مع إيران، ومنع دخول العراقيين المسافرين عبر تلك المنافذ، كإجراءات احترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "تم غلق المنافذ البرية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، المنذرية، مندلي) أمام حركة التبادل التجاري مع إيران".

وأضافت أن "غلق المنافذ سيبدأ من اليوم ويستمر حتى الـ15 من الشهر الجاري، تنفيذا لأمر اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء".

وتابعت: "فيما يتعلق بالمسافرين العراقيين سوف يتم منع دخولهم عبر المنافذ المشار إليها بعد الخامس عشر من مارس"، مشيرة إلى أنه "سيتم دخولهم حصرا عبر منفذي مطاري بغداد والبصرة".

Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يكشف كواليس تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ..فيديو

المجرمة الطيبة.. السعودية تكشف لغز قضية غامضة بعد أكثر من 20 عاما

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2020 والقنوات الناقلة

سيد عبدالحفيظ يكشف عن حجم إصابة علي معلول ومتولي

ثوران بركان في المدينة المنورة.. السعودية توضح الحقيقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

هنفطر إيه النهاردة.. توست بالبيض والمايونيز

اشتري نيسان صني 2020 nissan sunny و احصل علي واحدة مجانا .. صور