حرب الصدارة.. يوفنتوس يستضيف إنتر ميلان بـ الدوري الإيطالي





ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الإيطالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.





في المقابل يسعى فريق إنتر ميلان، لخطف الثلاث نقاط من البيانكونيري، للحفاظ على كامل فرصة في التتويج باللقب هذا الموسم.





وكان الاتحاد الإيطالي، أعلن إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بدون جماهير، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في المدرجات.





ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، خلف يوفنتوس لاتسيو متصدر الترتيب بـ 62 نقطة، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الثالث بـ 54 نقطة.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره إنتر ميلان، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإيطالي.