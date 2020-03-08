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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تأمين الصدارة أمام أوجسبورج

الأحد 08/مارس/2020 - 09:33 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره أوجسبورج، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البرازيلي فليب كوتينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتامين صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني.

في المقابل يطمح فريق أوجسبورج في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ، للهروب من دوامة الهبوط.

ويتصدر ببايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52، بينما يتواجد أوجسبورج، في المركز الـ 14 بـ 27 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة نفشها من مسابقة الدوري الألماني ماينز فورتونا دوسلدورف، في تمام السابعة مساء.
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