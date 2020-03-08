ظهور مختلف.. جاساما يخطف قلوب الأهلاوية بعد سنوات عجاف

قدم الحكم الجامبي باكارى جاساما، أداءً مميزا خلال إدارته لمباراة الأهلي وصن داونز التى أقيمت بينهما أمس، السبت، بملعب بريتوريا فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وظهر الجامبي فى المباراة بشكل جيد ونجح فى فرض العدالة التحكيمية داخل الفريق وإعطاء كل فريق حقه، ورفض جاساما الخضوع إلى ضغوطات جماهير صن داونز واحتساب عدد من الكرات غير المستحقة للفريق الجنوب أفريقي.





وكانت حالة كبيرة من الرعب انتابت مسئولى الأهلى وجماهيره خوفا من الحكم الجامبي جاساما قبل مباراة صن داونز فى ظل التاريخ السيئ للحكم مع المارد الأحمر.





ورفض الاتحاد الأفريقي (كاف) كل المحاولات "السرية" التى قام بها مسئولو النادي الأهلى من أجل تغيير الحكم الجامبيى باكارى جاساما قبل مباراة الأهلي وصن داونز.