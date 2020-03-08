ظهور مختلف.. جاساما يخطف قلوب الأهلاوية بعد سنوات عجاف

قدم الحكم الجامبي باكارى جاساما، أداءً مميزا خلال إدارته لمباراة الأهلي وصن داونز التى أقيمت بينهما أمس، السبت، بملعب بريتوريا فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وظهر الجامبي فى المباراة بشكل جيد ونجح فى فرض العدالة التحكيمية داخل الفريق وإعطاء كل فريق حقه، ورفض جاساما الخضوع إلى ضغوطات جماهير صن داونز واحتساب عدد من الكرات غير المستحقة للفريق الجنوب أفريقي.
وكانت حالة كبيرة من الرعب انتابت مسئولى الأهلى وجماهيره خوفا من الحكم الجامبي جاساما قبل مباراة صن داونز فى ظل التاريخ السيئ للحكم مع المارد الأحمر.ورفض الاتحاد الأفريقي (كاف) كل المحاولات "السرية" التى قام بها مسئولو النادي الأهلى من أجل تغيير الحكم الجامبيى باكارى جاساما قبل مباراة الأهلي وصن داونز.
وتمسك الكاف بتواجد الجامبيى باكارى جاساما لإدارة مباراة العودة بين صن داونز والأهلي بجنوب أفريقيا فى ظل القناعات الكاملة بقدرات جاساما وقدرته على إدارة المباراة بشكل جيد نتيجة الخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية.
وكان جاساما تسبب بشكل مباشر فى عدم تتويج الأهلى بلقب دورى الأبطال عام 2017 نتيجة إدارته السيئة لنهائى البطولة عندما كان يلعب الأهلي أمام االوداد المغربي بالمغرب وأضاع جاساما اللقب على المارد الأحمر رغم أنه كان الأفضل فى كل شىء فى المباراة، بالإضافة إلى إدارته السيئة لمباراة الأهلى وصن داونز التى أقيمت فى الموسم الماضى بملعب برج العرب، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، وألغى جاساما هدفا صحيحا للأهلى فى المباراة خلال الدقائق الأولى منه، والذى كان سيفرق كثيرا فى أحداث المباراة رغم أن الأهلي كان مهزوما بخمسة أهداف دون رد فى لقاء الذهاب الذى أقيم بينهما بجنوب أفريقيا.