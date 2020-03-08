شعراوي: الري تتولى رفع نواتج التطهير الواقعة خارج الكتل السكانية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة الرى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين.





وتم خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات التى يتعاون فيها الجانبين بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجارى المائية متمثلة فى الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة لها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى للمدن والقرى، وتم الإشارة إلى أن أطوال المجارى المائية تبلغ حوالى ٥٥ ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها ٣٣ ألف ترع و٢٢ مصارف، بالإضافة إلى ما يقارب من ١٥٠٠ كيلومتر طول نهر النيل بفرعيه.





وشهد الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها وزارة الموارد الري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية.





وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التى تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون م٣ سنويًا وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى ٥ ملايين م٣ سنويًا إلى المقالب العمومية.





كما تم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والسادة المحافظين فى التعامل بحسم مع أى تعديات على المجارى المائية ونهر النيل ودعم الجهود التى تقوم بها وزارة الرى فى هذا الشأن بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التى تقوم بإلقاء الردم والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن ووجه بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامه والمخلفات فى المجارى المائية لما يسببه من تأثير سلبى على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة.





ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص رفع نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الإدارات المحلية بالمحافظات.





كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه وجه السادة المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أى مخلفات فى الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو وزارة الرى.





كما أضاف شعراوى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة "مجلس إدارة الشارع".





وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين وتقديم وزارة الرى الدعم للإدارات المحلية بالمحافظات فيما يخص تطهير نواتج الترع والمصارف، كما تم الاتفاق أيضًا على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون فى بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة.