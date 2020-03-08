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رياضة

أشغال شاقة في الإسماعيلية.. إيهاب جلال يقود ثورة تصحيح في مصر للمقاصة

الأحد 08/مارس/2020 - 10:21 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
اتخذ إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عددًا من القرارات لتصحيح مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد توليه المسئوليّة قبل عدة أيام قليلة خلفا للنيجيري إيمانويل إمونيكي.

وقرر إيهاب جلال الإبقاء على الفرنسي جريجو مدرب الأحمال ضمن جهازه الفني في ظل قناعاته الكاملة بأن الفريق في حاجة إلى وجود معد بدنى خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يضع جلال تصورًا بدنيًا يسير عليه الفرنسي جريجو بعيدا عن عما كان عليه خلال تولي أحمد حسام ميدو تدريب الفريق.

وكان إيهاب جلال قرر دخول الفريق فى معسكر مغلق طويل بمدينة الإسماعيلية يستمر حتى مواجهة أسوان، المقرر إقامتها 12 مارس الجاري، في إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

ويرى إيهاب جلال، أن معسكر الفريق بالإسماعيلية سيكون فرصة جيدة للغاية للتعرف أكثر على اللاعبين وترتيب أوراق الفريق وإن كانت الفترة قليلة قبل خوض أول مباراة للفريق بالدوري أمام أسوان.

ويسعى جلال خلال فترة المعسكر إلى رفع الحالة البدنية للاعبين فى ظل قناعاته بأن الفريق يحتاج إلى المزيد من القوة البدنية من أجل الظهور بمستوى جيد خلال الفترة المقبلة بالدوري.
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