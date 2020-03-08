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رياضة

أفريقيا في قبضة العرب.. 5 أرقام قياسية حصاد ربع نهائي دوري الأبطال

الأحد 08/مارس/2020 - 11:01 ص
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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محمد السعيد
أُسدل الستار على الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، والذي شهد تفوقًا واضحًا للأندية العربية، التي واصلت سيطرتها على لقب التشامبيونزليج الأفريقي في السنوات الأخيرة.

وتأهل كل من الأهلي والزمالك " مصر"، والوداد والترجي " المغرب" إلى الدور نصف النهائي.

وصعد الأهلي بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 - 1، بمجموع المباراتين، بينما تأهل الزمالك على حساب الترجي2 - 1، وخطف الرجاء بطاقة الصعود بعد التفوق على مازيمبي 2 -1،  بينما كان الوداد آخر المتأهلين على حساب النجم الساحلي 2 -1.

وسيواجه الأهلي نظيره الوداد في الدور نصف النهائي، بينما سيلتقي الزمالك الرجاء المغربي.

ويستعرض صدى البلد أبرز أرقام الدور ربع النهائي من مسابقة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا:

1- لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يكون فرق نصف النهائي من دولتين فقط، الأهلي الزمالك ( مصر)، والوداد والرجاء ( المغرب).

2- لأول مرة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا جميع أصحاب المركز الثاني من دور المجموعات، إلى الدور نصف النهائي.

3- للمرة الرابعة في تاريخ المسابقة، يكون جميع أطراف الدور نصف النهائي أندية عربية.

4-  للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، سيكون النهائي دوري أبطال أفريقيا عربي خالص.

5- لأول مرة من 15 عاما، الأهلي والزمالك معا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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