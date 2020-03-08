عندنا أزمة في الذوق العام.. تعليق الفنان محمد صبحي على مطربي المهرجانات.. فيديو

أكد الفنان محمد صبحى، أننا فى مصر لدينا أزمة فى الذوق العام، وذلك لا يعنى فقط فى الصورة السمعية وأغانى المهرجانات ولكن فى الصورة البصرية أيضًا، مؤكدًا أنه بالرغم من الإنجازات التى تتم على أرض الواقع إلا أن هناك قبحا.





وأضاف الفنان محمد صبحى، خلال حديثه ببرنامج " it's show time "، المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك قبحا فى السلوكيات ووصل إلى الفن وروافد الثقافة، شميرًا إلى أننا نحتاج لتهذيب الكلمة والفن والأفكار.





وتابع أن الفن الذى يقدم يجب أن يحقق المتعة وأن يبنى العقول وأن يخرج مواطن يمثل قيمة مضافة دون تشويه وجدانه مضيفًا " ما ينفعش نقول ألفاظ مسفة ولا أفكار مسفة عشان الناس تضحك".



