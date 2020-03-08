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توك شو

الصحة الكويتية تسجل حالة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:06 م
وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية
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آيات أحمد
أفادت فضائية " اكسترا نيوز" فى خبر عاجل، منذ قليل بأن وزارة الصحة الكويتية سجلت حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد المسجل إلى 62 حالة.

كشفت صحيفة النهار الكويتية، عن توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا (ما يعادل 175 دولارا أمريكيا)، للوافد العائد إلى الكويت، فى حالة عدم خضوعه للفحص الخاص بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضحت (النهار) - في عنوانها الرئيسي في عددها المنشور اليوم الأحد - أن بطاقة المراقبة التي أصدرتها السلطات الكويتية للوافدين العائدين إلى الكويت، نصت على ضرورة اتباع تعليمات الفحص، وإلا تعرض صاحبها لعقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا، أو لإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - في بيان صحفي أمس - تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لحالات كانت في الحجر الصحي الإلزامي، ومرتبطة بالسفر إلى إيران، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 61 حالة.
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