قرار مفاجئ.. إيران تعلن وقف جميع رحلاتها الجوية إلى أوروبا بسبب كورونا

أعلنت إيران اليوم، الأحد، وقف جميع رحلاتها إلى أوروبا في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.





وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، في نبأ عاجل، أن شركة الطيران الإيرانية أعلنت توقف جميع الرحلات إلى أوروبا.





وأكدت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات أعلنت حالة "التأهب" القصوى في 3 محافظات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المحافظات الثلاث هي قم وجيلان ومازندران.





وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس السبت، في أحدث حصيلة لها ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.





وارتفع عدد وفيات الأطباء والممرضين في إيران إلى 11 شخصا، وذلك بعد وفاة 3 أطباء آخرين يوم السبت في محافظتي جيلان ومازندران.