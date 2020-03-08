كورونا أمريكا.. أعلى نسبة وفيات في العالم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 5.4 بالمائة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة توفيت حتى الآن، لتسجل الولايات المتحدة أعلى نسبة وفيات في العالم جراء الفيروس.

والأعداد الكبيرة للضحايا تأتي وفق النسبة والتناسب، فمن خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها، يكون الرقم في أمريكا الأكبر.





ووفق النسب، فبينما كان معدل الوفيات من المصابين في أمريكا 5.4%، كانت النسبة 3.4% لدى منظمة الصحة العالمية، و3.7% في الصين، مركز انتشار الفيروس القاتل في العالم.





وأرجعت الصحف الأمريكية، هذا إلى عدم اهتمام السلطات كما يجب بمكافحة الفيروس وإلى الاختبارات المحدودة التي أجريت حتى الآن.



