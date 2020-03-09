AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لم يمض على افتتاحه شهر..الإهمال يفترس ملعبا بطور سيناء

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:01 ص
الإهمال يفترس ملعب
الإهمال يفترس ملعب بطور سيناء
Advertisements
ايمن محمد
تعرض ملعب حي المروة بطور سيناء، الذي لم يمض علي افتتاحه سوى اسابيع معدودة، للتخريب والعبث منالاطفال الصغار وقطع الشباك التي تحيط بالملعب، بالإضافة للعبث بأرضية الملعب المنجلة.

وقد رصدت  كاميرا "صدى البلد "الإخباري  صورا  وفيديو للملعب والأطفال تعبث فيه.

وأمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل مجالس إدارة للملاعب المفتوحة من المواطنين للحفاظ عليها بالإضافة لتوعية المواطنين، وتعليم الاطفال الصغار الحفاظ علي المنشآت العامة والملاعب المنجلة.

وكان قد أنشأت محافظة جنوب سيناء عددا من الملاعب المنجلة  في عدد من الأحياء  بطور سيناء تشجيعا لممارسة الرياضة. 
اقرا ايضا :

لم يمض على افتتاحه شهر..الإهمال يفترس ملعبا بطور سيناء
لم يمض على افتتاحه شهر..الإهمال يفترس ملعبا بطور سيناء
لم يمض على افتتاحه شهر..الإهمال يفترس ملعبا بطور سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشوه المظهر العام .. شكاوى من قطعان الأغنام والماعز بحديقة السمكة بطور سيناء .. صور

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة بطور سيناء

جمعة وفودة يفتتحان مسجد الرحمة بطور سيناء

سكان حي السلام بطور سيناء يشكون من طفح الصرف الصحي المتكرر

رايحة الكوافير.. مصرع عروس و6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم بطور سيناء

تحول لـ خرابة.. سوق الجملة بطور سيناء مأوى للكلاب الضالة ومرعى للأغنام

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

بعد إصابتها بـ فيروس كورونا .. لجين عضاضة تتحدث في أول فيديو

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن بعد نجاته من محاولة الاغتيال

أول تعليق من محمد رمضان على تحدي باسم سمرة

في ظل أزمة كورونا.. تصرف مؤثر من طفلتين يحظى بإعجاب رواد التواصل الاجتماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار بي واي دي byd اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

عصير فواكه وتجنب الزحام ...جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشرة للوقاية من كورونا

في ظل أزمة كورونا.. تصرف مؤثر من طفلتين يحظى بإعجاب رواد التواصل الاجتماعي