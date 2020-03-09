لم يمض على افتتاحه شهر..الإهمال يفترس ملعبا بطور سيناء

تعرض ملعب حي المروة بطور سيناء، الذي لم يمض علي افتتاحه سوى اسابيع معدودة، للتخريب والعبث منالاطفال الصغار وقطع الشباك التي تحيط بالملعب، بالإضافة للعبث بأرضية الملعب المنجلة.





وقد رصدت كاميرا "صدى البلد "الإخباري صورا وفيديو للملعب والأطفال تعبث فيه.





وأمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتشكيل مجالس إدارة للملاعب المفتوحة من المواطنين للحفاظ عليها بالإضافة لتوعية المواطنين، وتعليم الاطفال الصغار الحفاظ علي المنشآت العامة والملاعب المنجلة.





وكان قد أنشأت محافظة جنوب سيناء عددا من الملاعب المنجلة في عدد من الأحياء بطور سيناء تشجيعا لممارسة الرياضة.

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