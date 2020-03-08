ارتفاع جديد فى أعداد المصابين بـ فيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 273 حالة.





وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة ستواجه اضطرابًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا.





وأضاف جونسون: "يبدو أن هناك فترة كبيرة من الاضطراب حيث يتعين علينا التعامل مع هذا المرض المتفشي".



