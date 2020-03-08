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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يستمع لآراء ومقترحات الطلاب في مطعم المدينة الجامعية

الأحد 08/مارس/2020 - 05:03 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
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قسم التعليم

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم، الأحد، برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحرم الجامعي، وبحضور الدكتور طارق الملا مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية، العديد من المباني والمنشآت والتقى بعض الطلاب والطالبات.


كما تفقد مطعم المدينة الجامعية للاطلاع والاطمئنان على انتظام ومستوى وكفاءة الخدمات وطريقة إعداد الطعام والتغذية المقدمة للطلاب وجودة وجبات التغذية المقدمة لهم وتذليل أي معوقات لخدمة الطلاب.


وفاجأ رئيس الجامعة أقسام المطعم المختلفة كما اطلع على المواد الغذائية الموجودة  في المخازن كما التقى الطلاب والطالبات في صالة المطعم واستمع إليهم وسألهم عن جودة الخدمة المقدمة إليهم ومدى رضائهم عنها.


وشدد على مديري المدن الجامعية ومشرفي الإقامة والتغذية بالنظافة العامة وتذليل أية معوقات تواجههم وضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتقديم خدمة لائقة للطلاب موجها العاملين في مجال التغذية بالحفاظ على صحة الطلاب.


وأشاد د. دسوقي بالانضباط الملحوظ والجهود التي تبذل داخل مطعم المدينة الذي لمسه من العاملين والقائمين على إدارته . 


وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تطوير وزيادة سعة المطعم المركزي بالجامعة لمواجهة الإقبال المتزايد من الطلاب للقبول بالجامعة كما جرى تزويد المطعم بأحدث المعدات ورفع الكفاءة لكافة المرافق الموجودة به ما يتيح تقديم خدمة أفضل للطلاب بالجامعة مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات في كليات الجامعة كافة والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأفكارهم.

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