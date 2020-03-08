تعرف على موعد التسجيل بدورة ICDL بجامعة القاهرة

أعلن مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل في دورة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "ICDL"، بداية من يوم الأحد الموافق 23 من مارس الجاري، أيام الأحد، الثلاثاء والخميس، من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.



وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيسبوك"، أن محتوى الدورة التدريبية يشمل برنامج، الاوفيس، ورد، اكسيل، بور بوينت، IT، وبروجيكت بلان.



ونوه مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، على طلاب الجامعة، سرعة التسجيل بالدورة التدريبية، قبل اكتمال العدد المطلوب.