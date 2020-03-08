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فن

مى عمر تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

الأحد 08/مارس/2020 - 06:30 م
مي عمر
مي عمر
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانه مى عمر باليوم العالمي للمراه عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مى عمر صورة لها وعلقت عليها قائلة: "لكل امرأة تصنع فارق في حياة الآخرين ، لكل امرأة معطاءة، لكل من كانت ومازالت تصنع النجاحات والحب لنفسها ولمن معها كل سنة وانت طيبة، كل يوم وأنت الحياة #يوم_المرأة_العالمي". 

يذكر أن الفنانة مي عمر تواصل تصوير مسلسل "الفتوة" من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

وصور أبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عددا من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حي الجمالية الذى تم بناؤه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمي بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.
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