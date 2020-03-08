ماذا لو تعرض حكام الـ var لظرف طارئ في المباراة ؟.. جمال الغندور يجيب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن مصير أى مباراة فى الدورى الممتاز فى حالة تعرض حكام تقنية الفيديو "var" إلى أى ظرف طارئ يمنعهم من التواجد داخل الأماكن المخصصة لهم. وقال جمال الغندور فى تصريحات له : فى حال تعرض حكم تقنية الفيديو ومساعده إلى ظرف طارئ حال دون تواجده فى الأماكن المخصصة لهم يتم تكليف الحكم الرابع بإدارة المباراة من غير حكم الـ var . وأضاف: الأطقم التحكيمية بمختلف الدرجات نجحت فى إدارة ١٥٠ مباراة حتى الآن فى المسابقات المحلية بدون حكام تقنية الفيديو مشيرا إلى أنه تم الدفع بالوجوه الشابة لإدارة لقاءات الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر من أجل إكتساب الخبرات. كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة احتفل بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة انبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية. احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة انبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولي محمد معروف الذي أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو. وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري المصري. وتم الاستعانة بتقنية الـ VAR داخل المباراة، وتواجد طاقم تحكيم بالكامل، ولكن لم يتم استخدام الخاصية في أي كرة داخل الملعب فى ظل غياب تام لأية اعتراضات على قرارات حكم اللقاء.



