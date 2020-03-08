AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ماذا لو تعرض حكام الـ var لظرف طارئ في المباراة ؟.. جمال الغندور يجيب

الأحد 08/مارس/2020 - 07:40 م
جمال الغندور
جمال الغندور
Advertisements
يسري غازي
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن مصير أى مباراة فى الدورى الممتاز فى حالة تعرض حكام تقنية الفيديو "var" إلى أى ظرف طارئ يمنعهم من التواجد داخل الأماكن المخصصة لهم. وقال جمال الغندور فى تصريحات له : فى حال تعرض حكم تقنية الفيديو ومساعده إلى ظرف طارئ حال دون تواجده فى الأماكن المخصصة لهم يتم تكليف الحكم الرابع بإدارة المباراة من غير حكم الـ var . وأضاف: الأطقم التحكيمية بمختلف الدرجات نجحت فى إدارة ١٥٠ مباراة حتى الآن فى المسابقات المحلية بدون حكام تقنية الفيديو مشيرا إلى أنه تم الدفع بالوجوه الشابة لإدارة لقاءات الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر من أجل إكتساب الخبرات. كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة احتفل بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة انبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية. احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة انبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولي محمد معروف الذي أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو. وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري المصري. وتم الاستعانة بتقنية الـ VAR داخل المباراة، وتواجد طاقم تحكيم بالكامل، ولكن لم يتم استخدام الخاصية في أي كرة داخل الملعب فى ظل غياب تام لأية اعتراضات على قرارات حكم اللقاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال الغندور: استخدام تقنية الـ var بداية من الدور الثاني.. فيديو

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

عمرو الجنايني: الأخطاء التحكيمية وراء الاستعانة بتقنية الـ VAR في الدوري

جمال الغندور: سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش.. وبتعامل مع مرتضى منصور بضبط النفس.. ومعنديش «بلاك لست» للحكام

الفيفا يحسم مصير 54 حكما مصريا خلال أيام.. تفاصيل

أول مباراة في مصر بتقنية VAR.. محمد معروف حكما للقاء إنبي والطلائع في الدوري.. والصَّباحي للفيديو

ترشيحاتنا

شوبير يعلن مفاجأة سارة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

فستان قصير جريء.. خطيبة محمد الشرنوبي تستعرض أنوثتها على السوشيال ميديا.. شاهد

وفاة أول مصاب بكورونا.. الصحة: رفض نقله إلى مستشفى العزل

اللهم استر عوراتنا.. جلسة تصوير لـ ناهد السباعى مع والدتها بنفس الفستان.. شاهد

بعد 27 يوما من التوقف.. قطار الدوري المصري يستأنف رحلته غدا

بعد نقله إلى المستشفى.. تعرف على مرض عماد متعب

AdvertisementS

لاعب الزمالك السابق يعترف: ادعيت الإصابة وافتعلت الأزمات للرحيل والانضمام للترجي

شوبير يعلن مفاجأة سارة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

لاعب الزمالك السابق: شجعت الترجي ضد الأبيض.. وهذا الفريق الأقرب لقلبي

وصلة غزل من مدرب منتخب مصر في فايلر.. شاهد

رد فعل اتحاد كرة القدم بعد تأهل بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية

اول قرار من كارتيرون بشأن مباراة الاتحاد السكندري

الوداد المغربى يغري جاريدو بـ مبلغ خرافي للفوز على الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

ماذا قدم الساحر السويسري لـ الأهلي في 6 أشهر؟.. رينيه فايلر يرد على منتقديه بعاصفة من الأرقام القياسية.. تفاصيل

أخبار الرياضة | جراحة عاجلة لـ حسين الشحات.. وآخر تطورات حالة متعب.. واستبعاد النني ووردة من قائمة المنتخب

بعد 27 يوما من التوقف.. قطار الدوري المصري يستأنف رحلته غدا

فايلر ذكي جدا.. أنيس بوجلبان: الأهلي على الطريق الصحيح لاقتناص دوري الأبطال"خاص"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل

علم النيجر.. قصة علم كافح الاستعمار الفرنسي ..صور

حضن فى العربية.. ريهام أيمن تثير الجدل برفقة زوجها