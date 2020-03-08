الموجة لم تهدأ بعد.. كيف نال فيروس كورونا من ركاب باخرة الأقصر الموبوءة؟

على مدار يومين لم تتوقف حالة الجدل، والخوف بين المواطنين، منذ إعلان وزارة الصحة، ظهر الجمعة الماضي، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد على متن باخرة نيلية في طريقها للأقصر قادمة من أسوان.

خبر إعلان وزارة الصحة الذي سبب حالة كبيرة من الصدمة، أتبعه بيان للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمس، السبت، تعلن فيه أنه تم اكتشاف 45 حالة حاملة للفيروس منهم 11 حالة حالتهم سلبية، بعدما أجرت الوزارة تحاليل لـ 171 لمن كانوا على متن الباخرة السياحية.

حالة الفزع التي سببتها الباخرة "a sara" التي أصبحت تعرف باسم «باخرة الأقصر الموبوءة»، وهى من نوعية الفنادق العائمة ضمن فئة الـ 5 نجوم، كان على متنها سائحون من جنسيات مختلفة إضافة إلى مصريين، وكانوا في طريق عودتهم من أسوان إلى الأقصر في رحلة سياحية زاروا فيها معبد كوم أمبو وإدفو.

بداية اكتشاف إصابة الركاب

وفور تحرك الباخر لم تظهر أي أعراض بين الركاب، ولكن بعد التحرك بساعات أصيب عدد من الركاب بحالة إعياء شديدة، وفقا لما كشفه أحد المرشدين السياحيين المرافقين لأحد الوفود السياحية التي كانت على متن تلك الباخرة، وهو ما سبب حالة كبيرة من الخوف والفزع لدى الأفواج السياحية فور الإعلان أن تلك الأعراض التي ظهرت على الركاب هي أعراض فيروس كورونا.

وبمجرد توقيع الكشف الطبي المبدئي، والذي أسفر عن اكتشاف إصابة 12 شخص على متن الباخرة بفيروس كورونا الجديد، بعد سحب 19 عينة للعاملين بالفندق السياحي العائم، قبل أن يكتشف تزايد الأعداد بعدها

الباخرة التي سرعان ما اطلق عليها الكثيرون اسم «الباخرة الموبوءة»، والتي تم تجهيز مرسى خاص لها بمنطقة البغدادى لعزل باخرة كورونا، وعمل حجر صحي على جميع المتواجدين بالمركب من سائحين وموظفين بها، لمنع انتقال فيروس كورونا، قبل نقل الحالات المصابة إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.

كيف وصل فيروس كورونا للباخرة

رحلة وصول فيروس كورونا إلى الباخرة، والتي كشفتها المصادر الرسمية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لمن كانوا على متن الباخرة النيلية والتي تسببت في تلك الاصابات خلال رحلتها النيلية من أسوان للأقصر.

ووفقا لما أعلنته وزارة الصحة في بيان للدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.