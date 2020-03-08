الصحة العالمية: 49 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ووفاة واحدة.. تفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".









وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس، فلسطين.









وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:





أفغانستان 4 حالات.





فلسطين 19 حالة.





الأردن حالة واحدة.





الإمارات 45 حالة.





إيران 6566 حالة ، توفى منهم 194 حالة.





باكستان 6 حالات.





البحرين 79 حالة.





تونس حالة واحدة.





عمان 16 حالة.





العراق 61 حالة، منهم 4 وفاة.





قطر 12 حالة.





الكويت 79 حالة.





لبنان 28 حالة.





المغرب حالتان.





السعودية 11 حالة.





مصر 49 حالة، منهم حالة وفاة.





بإجمالي عدد حالات 6951 حالة، منهم 199 حالة وفاة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).









وأوضح ذلك الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.









وجاءت المعلومات عن الحالة المتوفاة كالتالي:-

ألماني الجنسية

يبلغ من العمر 60 عاما





ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.





توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقي الرعاية الطبية.

تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.

تم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد





رفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص.

ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.









وقامت علي الفور وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.









وأكد مجاهد، أنه تمت مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.



