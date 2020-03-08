قرار عاجل من مصر للطيران لركاب الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

- يشمل الإعفاء التذاكر المُصدرة اعتبارًا من 7/3/2020م وحتى 31/3/2020م بغض النظر عن تاريخ السفر.

- يشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط مع تحصيل كافة الضرائب و فروق الأسعار إن وجد.

- يُسمح للركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة تسمح بها كل من شروط السعر ونظام الحجز.

- يطبق هذا الإعفاء فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

- في حال طلب العميل الاسترداد يتم تطبيق شروط الاسترداد كاملة.

- يسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة في صورة قسيمة إلكترونية "EMD Good for Transportation" صالحة للستخدام في استخراج تذاكر أخرى .

إضافة إلى ذلك: يرجى العلم أنه في حال رغبة السادة الركاب في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020م يسمح بإعفائهم من رسوم التغيير

أو الـ NO SHOW مرة واحدة فقط ، و ذلك للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020 م مع تحصيل كافة الضرائب و فروق السعر إن وجد .

يسري العمل بهذه السياسة اعتبارًا من تاريخه و حتى إشعار آخر وفقًا للمستجدات .

للاستفسار و المساعدة يمكن الاتصال على مدار 24 ساعـــة من خلال :

الخط الأرضي رقم : 090070000

الخط الساخن رقم : 1717