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أخبار البلد

قرار عاجل من مصر للطيران لركاب الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الأحد 08/مارس/2020 - 07:43 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، عن  إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، في ضوء المستجدات الأخيرة بعدما فرضت بعض الدول قيودًا على إجراءات السفر إليهــا تزامنًا مع تداعيات انتشــــار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك وفقًا لما يلي:
- يشمل الإعفاء التذاكر المُصدرة اعتبارًا من 7/3/2020م وحتى 31/3/2020م بغض النظر عن تاريخ السفر.
- يشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط مع تحصيل كافة الضرائب و فروق الأسعار إن وجد.
- يُسمح للركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة تسمح بها كل من شروط السعر ونظام الحجز.
- يطبق هذا الإعفاء فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.
- في حال طلب العميل الاسترداد يتم تطبيق شروط الاسترداد كاملة.
 - يسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة في صورة  قسيمة إلكترونية "EMD Good for Transportation" صالحة للستخدام في استخراج تذاكر أخرى .
إضافة إلى ذلك: يرجى العلم أنه في حال رغبة السادة الركاب في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020م يسمح بإعفائهم من رسوم التغيير
أو الـ NO SHOW  مرة واحدة فقط ، و ذلك للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020 م مع تحصيل كافة الضرائب و فروق السعر إن وجد .
 يسري العمل بهذه السياسة اعتبارًا من تاريخه و حتى إشعار آخر وفقًا للمستجدات .
للاستفسار و المساعدة يمكن الاتصال على مدار 24 ساعـــة من خلال :
الخط الأرضي رقم : 090070000 
الخط الساخن رقم :  1717

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