وفاة أول حالة كورونا.. الصحة تدشن خطا ساخنا للتواصل

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتشمل النصائح التالية:



غسيل اليد بالماء والصابون، يشكل آلية كبيرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ضرورة استعمال معقم الأيدي لأنه يمثل حماية كبيرة فى الوقاية من الفيروس المستجد.



غسيل اليد ينبغى أن يكون بصفة دورية بعد السعال أو العطس وعند رعاية مريض.



غسل اليد بعد اللعب والعودة من الخارج وقبل تناول الطعام.



غسيل اليد بعد استخدام المراحيض ومع اتساخ الأيدى لأى سبب وبعد التعامل مع الحيوانات وفضلاتها.



تجنب المخالطة اللصيقة لأي شخص لديه أعراض نزلات برد أو أنفلونزا.



استخدام المناديل عند السعال أو العطس، والتخلص منها في سلة مهملات مغلقة.



طهي اللحوم جيدًا، وعدم التعامل مع الحيوانات دون اتباع أساليب الوقاية.



ضرورة استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على الشخص.



وبالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية لحماية أنفسهم والمرضى من انتقال أي أمراض أو فيروسات معدية:



غسل اليدين بالصابون أو تدليكها بمعقم لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل البدء في أي إجراءات تتعلق بتعقيم.



تنظيف الأدوات الطبية وقبل التعامل مع أي مريض، وبعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء أدوات الوقاية الشخصية وبعد نزعها.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتشجيع الآخرين على ذلك

ارتداء كمامة طبية وقفازات ونظارات واقية للعينين أثناء التعامل مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة.



الإبلاغ على الفور إذا ظهرت أعراض السعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لـ مريض مشتبه في إصابته بأي أمراض معدية.



ارتداء "الماسك الواقي" عند التعامل مع شخص مصاب بأمراض معدية أو عند السعال أو الرشح.



خط ساخن برقم 105 لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.



وجاءت المعلومات عن الحالة المتوفاة كالتالي:-





ألماني الجنسية





يبلغ من العمر 60 عاما

ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقي الرعاية الطبية.





وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.





وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد

ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص.





ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.

وقامت على الفور وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.



وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.