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محافظات

بالأرقام.. حقيقة إصابة مواطنين بفيروس كورونا بالمنوفية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إنه تم إرسال 11 عينة من أشخاص عقب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتبين سلبية العينات بينهم طفلة تبلغ 11 شهرًا عائدة من الإمارات؛ وذلك عقب إصابتهم بارتفاع درجات الحرارة وكحة، وتم احتجازهم بمستشفيات الحميات بالمحافظة وأخذ 4 عينات منهم، وإرسالها للمعامل المركزية التي أثبتت سلبية العينات. 

وأضاف "الحفناوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تتم متابعة 1230 شخصًا أتوا من الخارج من بلدان بها حالات مصابة بـ كورونا حيث تم فحص 258 مواطنا لمدة 14 يوما، حيث كان يتم إرسال إليهم فريق طبي يوميا لمتابعة حالتهم ويجري متابعة 975 شخصا قادمين من الخارج. 

وتابع: أنه أيضا تتم متابعة 99 شخصا عائدين من شركة الخالدة للبترول التي تم اكتشافها حالة إيجابية لـ مهندس بترول كندي وتم الاشتباه في حالتين بينهما طالب بكلية الهندسة كان يتم تدريبه بالشركة وأحد العاملين، وتم أخذ عينات وإرسالها للمعامل المركزية وتبين سلبية العينات. 

وأشار إلى أن مستشفيات الحميات مجهزة بفرق طبية على أعلى مستوى للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنه لا داعي للقلق وعلى من يشعر بأعراض البرد ممن خالطوا حالات مصابة أن يتوجه إلى الحميات لمتابعته.

وأوضح نصيف أنه لابد من تطهير الأسطح وغسل اليدين والتعقيم ووجود مسافة بين الأشخاص لمنع انتقال الأمراض. 
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