فيروس كورونا.. حقائق وشائعات.. فيديو

وباء ، وفيات ، حقائق ، وشائعات ، تهويل ، وتهوين ، هذا ما نحن أمامه بسبب فيروس كورونا المستجد.





كورونا يعد فيروسا متحورا من عائلات السارس ، والعلماء أطلقوا على فيروس كورونا COVID-19 ، فخطورة هذا الفيروس تتمثل فى سرعة انتقاله، ويعيش على الأسطح فترة طويلة ، وليس له مصل ، كما أن أعراضه فى أحيان كثيرة تشبه الإنفلونزا.





نسبة الوفيات من المصابين حتى الآن أقل من 3% ، ونسبة الشفاء تتجاوز الـ50% ، ومن أكثر الحالات التى يمكن القلق عليها هم أصحاب الأمراض المزمنة.





ومن أهم طرق الوقاية :





- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر ومنتظم لمدة 20 ثانية

- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس

- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بنزلات البرد، أو السعال والعطس

- الحرص على وجود مسافة جيدة بين أى شخص تتواجد معه

- الحرص على استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة

- وضع المناديل الورقية على الفم والأنف فى حالة عدم ارتداء كمامة، والتواجد فى أماكن مزدحمة.

- عدم استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأى صديق، واستخدام المنديل الورقى أو الكمامات أكثر من مرة واحدة.