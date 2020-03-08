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أخبار البلد

فيروس كورونا.. حقائق وشائعات.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالى
وباء ، وفيات ، حقائق ، وشائعات ، تهويل ، وتهوين ، هذا ما نحن أمامه بسبب فيروس كورونا المستجد.

كورونا يعد فيروسا متحورا من عائلات السارس ، والعلماء أطلقوا على فيروس كورونا COVID-19 ، فخطورة هذا الفيروس تتمثل فى سرعة انتقاله، ويعيش على الأسطح فترة طويلة ، وليس له مصل ، كما أن أعراضه فى أحيان كثيرة تشبه الإنفلونزا.

نسبة الوفيات من المصابين حتى الآن أقل من 3% ، ونسبة الشفاء تتجاوز الـ50% ، ومن أكثر الحالات التى يمكن القلق عليها هم أصحاب الأمراض المزمنة.

ومن أهم طرق الوقاية :

- غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر ومنتظم لمدة 20 ثانية
- الحرص على تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس
- تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بنزلات البرد، أو السعال والعطس
- الحرص على وجود مسافة جيدة بين أى شخص تتواجد معه
- الحرص على استخدام المناديل الورقية عند العطس أو الكحة
- وضع المناديل الورقية على الفم والأنف فى حالة عدم ارتداء كمامة، والتواجد فى أماكن مزدحمة.
- عدم استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأى صديق، واستخدام المنديل الورقى أو الكمامات أكثر من مرة واحدة.
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