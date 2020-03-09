وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الشركة الإنجليزية المسئولة عن صيانة استاد القاهرة لتأجيل زراعة البذور الصيفية.





وأضاف "صبحي"، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت"، أن التفاوض كان من أجل إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.





وقال وزير الرياضة، "أتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريا خالصا، وأعلم ما يمثله استاد القاهرة الدولي من قوة للأندية المحلية في منافساتها القارية".





وتابع "أبشر الجماهير بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء في استاد القاهرة، نعمل حاليًا على تأجيل الصيانة التي سيخضع لها الملعب من أجل تحقيق ذلك؛ وأبشرهم بإمكانية حضور لقائي الوداد و الرجاء من ملعب القاهرة".









واختتم تصريحاته "خلال هذا الأسبوع سنتوصل لاتفاق مع الشركة وأجد منهم تجاوبا رائعا تجاه التأجيل، وبعد أيام قليلة ستتضح الصورة كاملة".





وسيلتقي الأهلي مع الوداد، والزمالك مع الرجاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا في مصر، على أن تلعب مواجهتي الذهاب في المغرب.



