أخفوه داخل مزرعة بطريق الإسكندرية .. الأمن العام يحرر شخصا أجنبيا عقب اختطافة في الجيزة

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في تحرير رجل يحمل جنسية دولة اجنبية عقب اختطافة وطلب فدية مقابل عودة وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة









بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم أول أكتوبر بأمن الجيزة من سيدة 40 سنة تحمل إحدي جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه اتصالا هاتفىيا من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.





أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 اشخاص كل من (صاحب مكتب إستيراد خضروات وفاكهة – سائق – عاطل وشقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات).





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى "القليوبية، المنوفية والجيزة".





أسفرت الجهود عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الاستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجنى عليه ونظرًا لعلمه بثرائه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع الآخرين واقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوى محل عمله.





وأرشد عن مكان احتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات.





بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط.