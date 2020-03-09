AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أخفوه داخل مزرعة بطريق الإسكندرية .. الأمن العام يحرر شخصا أجنبيا عقب اختطافة في الجيزة

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:33 ص
اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية في تحرير رجل يحمل جنسية دولة اجنبية عقب اختطافة وطلب فدية مقابل عودة وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة


بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم أول أكتوبر بأمن الجيزة من سيدة 40 سنة تحمل إحدي جنسية الدول العربية وقررت بخروج زوجها 41 سنة يحمل نفس الجنسية وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، وأضافت أنها علمت من شخص تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه اتصالا هاتفىيا من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مليون جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة 8 اشخاص كل من (صاحب مكتب إستيراد خضروات وفاكهة – سائق – عاطل وشقيقه – ثلاثة عمال – سمسار خضروات).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى "القليوبية، المنوفية والجيزة".

أسفرت الجهود عن ضبطهما وقرر صاحب مكتب الاستيراد وجود علاقات تجارية بينه والمجنى عليه ونظرًا لعلمه بثرائه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع الآخرين  واقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوى محل عمله.

وأرشد عن مكان احتجاز المجنى عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة / إسكندرية الصحراوى، حيث أمكن تحرير المجنى عليه وضبط بندقية آلية وعدد من الطلقات.

بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن العام: تحرير رجل مختطف من المنوفية بعد وضعه فى مزرعة بالتل الكبير

عامل يختلق واقعة اختطاف نجله للحصول على أموال من زوجته

خلال 48 ساعة.. الأمن العام يكشف لغز 3 جرائم مثيرة.. رسالة "عايز مراتك هات 100 ألف" في الدقهلية.. وواقعة اختطاف طفل وهمية في الشرقية.. ومقتل زوجة تاجر الخضروات في قنا

بينهم طالبة بالاعدادية .. الأمن العام يضبط عصابة خطفت طفلا وطلبت فدية من أهله بـ الفيوم

طلبوا فدية ٢ مليون جنيه.. تفاصيل خطف طفل ببورسعيد

تحرير طفل خطفه سائق بالقليوبية وطلب فدية مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد وفاة سائح ألماني.. حقيقة وجود إصابات أخرى بفيروس كورونا بالغردقة

بعد كورونا.. كارثة طبيعية تجتاح إيران وتهدد دولة عربية ..فيديو

رانيا يوسف للسيدات: أنت سلاح نفسك.. شاهد

بعد السقوط المدوي لمانشيستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

شوبير يعلن مفاجأة سارة للأهلي والزمالك قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

خالد الغندور يتجاهل الزمالك في تهنئة الأندية المتأهلة لنصف نهائي أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا