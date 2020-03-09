جوزى طلع بتاع رجالة مش ستات.. زوجة: قفشت فيديوهات جنسية على تليفونه

"قفشته بخيانته والمصيبة الاكبر انه طلع شاذ جنسيا ومتصور فى أوضاع شاذة مع رجالة".. بهذه الكلمات بدأت الزوجة المصدومة حديثها عن قصتها المأساوية مع زوجها.





تروي الزوجة "ح ن"، قصة زواجها قائلة: أنا يتيمة الأم، ومند فترة تقدم للزواج مني شابا لا يعيبه شيء، شرح حالته المادية لأهلي وأنه يعمل في وظيفة محترمة مرموقة، وترك معلومات عن محل عمله ومنزل أسرته حتى يتم السؤال عنه.





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تضيف الزوجة: بعد ما أهلي سألوا عن العريس، الناس كلها شكرت فيه وفي أهله أخبرنا الجميع أنه حسن

الخلق، وشاب في حاله ، وتمت الخطوبة وجهزنا بيتنا،وأتجوزنا، وفي البداية كانت الحياة زي أي اتنين مفيش حاجات مختلفة، بالعكس خالص".









وعن المشكلة الأكبر تسرد الزوجة المكلومة مشكلتها قائلة: بداية مصيبتي وبعد مرور فترة كنت بشوف تصرفات غريبة منه، وحاولت كذا مرة أعمل نفسي عبيطة، وكنت بقول إنتي بنت ناس ومتربية ماينفعش تشكي في جوزك، لكن التصرفات دي زادت من يوم للتاني".





وتستكمل الزوجة: وفي يوم وقع تليفون جوزي في أيدي بالصدفة، وأول ما فتحته شوفت فيديوهات جنسية وتسجيلات عديدة، وصور عارية، وكانت مصيبتي الكبيرة أن الفيديوهات كلها لشواذ في الجنس وأشخاص عادية، وطلعوا مش ستات دول رجالة".



