مصرية تصاب بمرض جنسي غريب بعد عودة زوجها من دولة عربية

مفيش قدامي طريق غير الخلع بعد ما جوزي جابلي مرض جنسي.. كلمات خرجت من وردة ذبلت قبل الآوان، دموعها باتت رفيقها الأول والأخير، سردت قصة زواجها، ومشكلتها مع زوجها وأهله، التي عانت فيها الأمرين بين ظلم ومرض من زوجها وسباب من أهله.

حزنها تحدث عن حالها، وبكلمات صوتها خافت سردت الفتاة م ح قصتها قائلة " أنا فتاة تلقيت تربيتي في المدينة، وتقدم للزواج مني طبيب من إحدى قرى الأرياف، عائلته أقل من عائلتي في المستوى المادي والاجتماعي والثقافي ، ولاقى ذلك رفض أهلي لهذه الزيجة، وفي ذلك الوقت صممت على الزواج، ووقفت ضد أهلي كلهم".

وتستكمل الزوجة قصتها : استمرت بيني وبينه قصة حب وكبرت، وبناء عليه وقفت جنب جوزي في تأسيس منزل الزوجية ، ودفعت له تمن الشبكة، وأهلي قرروا يعملوا فرح يتم دفع ثمنه بالنصف بيننا، ودفعت نص الفلوس المطلوبة منه في الفرح من ورا أهلي، واديته فلوس الأجهزة الكهربائية من ورا أهلي كمان واتجوزنا في شقة إيجار".

تسرد الفتاة تفاصيل حياتها بعد الزواج قائلة : بعد عقد القران والفرح جوزي قرر يسافر بره يشتغل، وقفت جنبه وسافر دولة الكويت عن طريق واحد قريبنا، وفي الوقت ده كنت حامل واتفقنا اسافر معه ونستقر في الكويت".

وعن مشوار العذاب وتحول زوجها تقول الزوجة : اول ما جوزي سافر معاملته تغيرت معايا، وبدأ يشتمني بألفاظ على أسباب تافهة، وخناقات ومشاكل، وخلفت طفلتي ووعود السفر للكويت انهارت وفضلت في مصر، ومكنش يبعتلي أي فلوس أعيش بيها انا وبنتي، ده حتي مبعتش فلوس الولادة، وكان يخاصمني بالشهور، وارجع اصالحه، ولما كان بينزل اجازة شهر كان بيروح عند أهله، ويقولي متجيش انتي خليكي عشان مش بيحبوكي".

استكملت الفتاة حديثها قائلة : معاملة أهل جوزي كانت فوق الخيال شتائم وقلة أدب، تهزيق عمال على بطال، كلام حماتي كله كان عن الجنس والعلاقة الزوجية بس، وده كان عكس تربيتي في بيت أهلي.

وتفجر الزوجة مفاجأة عن مأساتها قائلة : تعبت بعد فترة خناقات سنتين واكتر، ولما روحت كشفت طلع عندي مرض ينتقل من العملية الجنسية، مكنش إيدز بس هو مرض تاني، وأثناء فترة علاجي، طلبت الطلاق واخويا قال لجوزي طلقها واحنا متنازلين عن اي حاجة واتهمني جوزي بالخيانة وقال على أنى أنا السبب المرض منين مع ان ربنا يعلم ان هو اللي عداني، أخويا قفل في وشه التليفون، وقدمت قضية خلع منه".