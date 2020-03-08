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حوادث

في يوم المرأة العالمي.. حسناء شعبان أول قاضية تتولى رئاسة محكمة في مصر

الأحد 08/مارس/2020 - 11:08 ص
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
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جودت عيد
في يوم المرأة العالمي، نحتفل بتولي قاضية رئاسة محكمة في مصر، وكان يوم الثامن من أغسطس 2018، موعد تعيين أول قاضية رئيسا لمحكمة في مصر، بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بتعيين المستشارة حسناء شعبان عبد الله نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيسا للمحكمة الاقتصادية بطنطا، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ القضاء المصري.

أكدت المستشارة حسناء أن قرار تعيينها رئيسا للمحكمة الاقتصادية بطنطا شرف عظيم لها، وأنه تقدير من مجلس القضاء الأعلى لمكانة المرأة المصرية وإيمانا بقدراتها وإمكانياتها.

والمستشارة حسناء من مواليد مدينة كوم حمادة محافظة البحيرة، عام ١٩٦٨، تخرجت في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٩٠، وحصلت على بلوم تجارة دولية عام ٢٠٠٥ بجامعة عين شمس، ليتم تعيينها معاون نيابة إدارية عام ١٩٩٤ بنيابة دمنهور الإدارية.

وصدر قرار تعيين المستشار حسناء فى القضاء بدرجة رئيس محكمة «أ» صدر عام ٢٠٠٧ بمحكمة جنوب القاهرة، حتى تم ندبها للمحاكم الاقتصادية من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٤، وترقت خلال عملها بالمحكمة الاقتصادية إلى درجة مستشار ونائب ورئيس استئناف.

وانتدبت المستشارة حسناء لمكتب وزير العدل إلى جانب العمل من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١، وحصلت على درجة رئيس استئناف ٢٠١٤، وعملت بمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبها إلى التفتيش القضائى فى ٢٠١٦، واستمرت إلى أن صدر قرار بندبها رئيسا لمحكمة طنطا الاقتصادية.
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